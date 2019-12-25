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عالم

مقتل 3 من الحشد الشعبي وإصابة 4 في هجوم لداعش شمال بغداد

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 09:21 م
داعش
داعش
وكالات
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أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين العراقية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي الشيعي، وإصابة أربعة آخرين في هجوم شنه عناصر داعش جنوب شرقي سامراء 120 كيلومترا شمال بغداد.

وقال العقيد محمد خليل البازي من قيادة شرطة محافظة صلاح الدين، إن "ثلاثة من عناصر الحشد الشعبي قتلوا مساء اليوم وأصيب أربعة آخرون في هجوم شنه عناصر داعش على نقطة مرابطة تابعة للحشد الشعبي في منطقة السيفونة التابعة لناحية المعتصم 20 كيلومترا جنوب شرقي سامراء، موضحا أن المهاجمين فروا بعد تبادل لإطلاق النار مع النقاط القريبة فيما جرى تعزيز القوات المتواجدة في القاطع بقوات أخرى تحسبا لهجمات جديدة".

وما زالت مناطق شمال العاصمة العراقية بغداد تشهد نشاطا لعناصر داعش، الذين ينفذون هجمات مسلحة وعمليات خطف واغتيال وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان الحكومة العراقية الانتصار على تنظيم داعش عسكريا نهاية عام 2017.

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