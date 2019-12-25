مقتل ربة منزل في ظروف غامضة بقنا

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، مساء اليوم الأربعاء، على جثة ربة منزل، مقتولة طعنًا بسكين بمنزلها في ظروف غامضة، بمركز نقادة.



تلقى اللواء شريف عبد الحميد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، بالعثور على جثة، أسماء.أ ربة منزل (32) عامًا، مقتولة بسلاح أبيض وغارقة في دمائها، داخل منزلها في مركز نقادة.



فيما تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، من جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات، والتي قررت انتداب الطب الشرعي للكشف عن ملابسات الحادث.