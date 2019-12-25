أحمد موسى: القوات المسلحة حمت مصر من السقوط

قال الإعلامي أحمد موسى، إن القوات المسلحة حمت مصر من السقوط، اقتصاديا وتموينيا وبتروليا، منذ عام 2011 وحتى الآن.



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشركات العالمية المالكة لمحطات البنزين اتفقوا على الانسحاب من الأسواق المصرية في عام 2013، فتدخلت القوات المسلحة لتأمين احتياجات المواطن المصري ومنع استغلاله، مؤكدا أن مصر اليوم تشهد وجود شركات أجنبية وخاصة ووطنية.



وأوضح مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أنه في عام 2015 كان هناك عجز في لبن الأطفال، وكان الناس يأتون من كل محافظة إلى القاهرة ويقفوا بالطوابير لشراء علبة اللبن، حتى تدخلت القوات المسلحة ووفرته ومنعت استغلال المواطنين.

