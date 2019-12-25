أحمد موسى: الشعب التونسي يرفض زيارة "الديكتاتور" أردوغان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب التونسي ووسائل الإعلام التونسية رافضين زيارة الديكتاتور "أردوغان".



وأضاف "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن تونس دولة عربية مستقلة ليست تابعة لأحد، وقرارها سيادي.



وشدد على أن الديكتاتور أردوغان لا يستطيع أن يملي على الشعب التونسي أو الرئيس التونسي قراراته، ولا يستطيع أن يتدخل في الشأن التونسي، ولا يستطيع أن يحول تونس إلى جزء من تركيا مثلما يفعل مع فايز السراج، في إشارة إلى تبعية "السراج" إلى أردوغان.

