-
الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الموافق 28 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مستشار "الصحة العالمية": مصر حققت أهداف المنظمة لخطة 2030 قبل 2020

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:45 م
لدكتور جمال عصمت،
لدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية
أحلام عبدالرحمن
طباعة
قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، إن نجاح مصر في علاج المصابين بفيروس سي، اقترن بتقديم مصر ملفها لمنظمة الصحة العالمية، لتخبرها أنها حققت أهداف منظمة الصحة العالمية في 2030، وذلك في بداية 2020.

أول بلد تنفذ الخطة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر سيطرت على الفيروسات الكبدية، وأصبحت أول بلد في العالم، تحقق أهداف المنظمة، وذلك قبل الموعد بـ10 سنوات.

تقديم العلاج في 18 بلدا إفريقيا

ولفت إلى أن مصر لديها خطة للقضاء على فيروس سي في 18 بلد إفريقي، وبدأت بصرف العلاج في 5 دول جنوب السودان، وتشاد وإرتريا وفي خطواتنا للوصول لكينيا وتنزانيا.

وأردف: "وزارة الصحة المصرية تطوعت، لإحداث طفرة في الدول الإفريقية، مثل ما حققت طفرة في علاج فيروس سي في مصر".

وأشار إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية، زار مصر وقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجهات مصر لتوفير الخبرة والدعم للأشقاء الأفارقة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة تجتمع باللجنة القومية للفيروسات الكبدية

"شيحة" يدعو لضم فيروس B لحملة 100 مليون صحة

في يوم الفيروسات الكبدية.. إنجازات هائلة لمصر في القضاء على فيروس سي

تزامنا مع اليوم العالمي.. مصر تستعد لعلاج مليون إفريقي من فيروس سي

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 8 ساعات

البرلمان: 4 مستشارين بالإسكان حصلوا على مليون جنيه مكافآت

منذ يوم

الكافيين.. "عدو" الدهون والسكر

منذ يومين

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

منذ يوم

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا لسوء الطقس

الصور

image description

افتتاح المعرض الدولى للعلوم والهندسة للطلاب المبتكرين والمخترعين بأسيوط

image description

توقيع بروتوكول تعاون بين صحة مطروح ومحو الأمية

image description

زيارة الرئيس السيسي للفيوم وافتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل

image description

سقوط أمطار غزيرة يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة ببورسعيد (صور)

image description

محافظ بني سويف يتفقد مشروع الصرف الصحي بـ"سيد عبد القادر"

الأكثر قراءة

رئيس "الانضباط" يكشف عقوبة مرتضى منصور بعد حضوره مباراة الإنتاج

اجتماع طارئ فى الجيش الليبى بقيادة حفتر (صور)

هاني مهنى يكشف حقيقة خطوبة ابنته على الفنان أحمد خالد صالح

كواليس جلسة "كارتيرون" مع لاعبي الزمالك قبل مواجهة زيسكو

أيام زمان

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

حكاية وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

الصحة

أفضل قصص النجاح في خسارة الوزن بين النساء خلال 2019

ابتكار أداة لمنع الجلطات الدموية

النساء العاملات يتمتعن بصحة جيدة وعمر أطول

سر تناول المزيد من الطعام فى الشتاء

الرئيس نيوز

قائد ميليشيا في طرابلس يهدد بفضح حكومة السراج

احتجاحًا على ترشيح "العيداني".. محتجون يقطعون طرقا رئيسية في البصرة

الجيش الليبي يسيطر على حي الزهور جنوبي طرابلس

أكثر من 2000 قطعة.. ضبط محاولة تهريب "جلود حمير" في ميناء دمياط

منوعات

ملك السويد يجرد أحفاده من صفاتهم الملكية

طريقة لتنظيف الأحذية الرياضية البيضاء

عناصر تجذب الطاقة إلى غرفة نومك

ظهور مطعم صغير للفئران في مدينة جنوب السويد

كشكول

شاهد.. مدرس يعتدي على طالب بـ"التختة" داخل الفصل

بعد توجيهات الرئيس.. أستاذ جامعي يكشف ملامح مادة الأخلاق

"عين شمس" تناقش الاستعدادات النهائية لامتحانات نصف العام الدراسي

سعاد صالح تضم مكتبتها الخاصة إلى منطقة الأقصر الأزهرية

إسلام سياسي

بعد نجاح فاعليات مولد الحسين ..الأعلى الصوفية يوجه الشكر للأجهزة الأمنية

بمناسبة مولد الحسين...ملتقى اسلامى صوفى بساحة الشيخ الدح

نكشف سر غضب قادة الإخوان من شهادة سكرتير القرضاوي

منشق يكشف حقيقة دعم الشيخ محمد حسان للإخوان

مقالات الرأي
خالد عكاشة
إيران تتجرع سموم الغضب في العراق
د. منى حلمى
أبحث عن الرجل الذى يفرحنى فى المساء
جلال حمام
اجتمعت الذئاب على مائدة اللئام فى ماليزيا
لينا مظلوم
«الأمم المتحدة» وليست «الأمم المتفرقة»
المزيد

الثقافة

صيّاد الكلمات.. زوجة فتحي غانم تتحدث عنه لأول مرة

غدا.. حفل توقيع لرواية "عين القط" بدار بتانة

صدور رواية "القطيفة الحمراء" لـ بهاء عبدالمجيد

"رحلة علم ورحلة عقل".. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك