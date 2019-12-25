مستشار "الصحة العالمية": مصر حققت أهداف المنظمة لخطة 2030 قبل 2020

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية للفيروسات الكبدية، إن نجاح مصر في علاج المصابين بفيروس سي، اقترن بتقديم مصر ملفها لمنظمة الصحة العالمية، لتخبرها أنها حققت أهداف منظمة الصحة العالمية في 2030، وذلك في بداية 2020.



أول بلد تنفذ الخطة



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن مصر سيطرت على الفيروسات الكبدية، وأصبحت أول بلد في العالم، تحقق أهداف المنظمة، وذلك قبل الموعد بـ10 سنوات.



تقديم العلاج في 18 بلدا إفريقيا



ولفت إلى أن مصر لديها خطة للقضاء على فيروس سي في 18 بلد إفريقي، وبدأت بصرف العلاج في 5 دول جنوب السودان، وتشاد وإرتريا وفي خطواتنا للوصول لكينيا وتنزانيا.



وأردف: "وزارة الصحة المصرية تطوعت، لإحداث طفرة في الدول الإفريقية، مثل ما حققت طفرة في علاج فيروس سي في مصر".



وأشار إلى أن مدير منظمة الصحة العالمية، زار مصر وقدم الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على توجهات مصر لتوفير الخبرة والدعم للأشقاء الأفارقة.

