تقرير: 76% ارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة خلال سبتمبر

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن مؤشر قطاع الاتصالات بالبورصة المصرية سجل خلال سبتمبر الماضي نحو 476 شركة خلال سبتمبر الماضي مقارنة بنحو 400 نقطة عن نفس الفترة عام 2018 بمعدل نمو سنوي 76%.



وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أن المؤشر المتداول عليه يتضمن ثلاث شركات تعمل بقطاع الاتصالات هي الشركة المصرية للاتصالات وجلوبال تيليكوم القابضة وأوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة.



في نفس السياق؛ حقق مؤشر قطاع الاتصالات في البورصة نحو 535 نقطة خلال أغسطس الماضي مقارنة بنحو 496 نقطة عن نفس الفترة عام 2018 بمعدل نمو سنوي بلغ 39 %.