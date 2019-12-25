حبس تشكيل عصابي لسرقة اللوحات الإعلانية للطرق بمصر القديمة

قررت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس تشكيل عصابى مكون من 3 أفراد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة اللوحات الإعلانية الخاص بشركات الدعاية المثبتة بالطرق السريعة بأسلوب "الفك" بدائرة القسم، كما أمرت بسرعة التحريات حول الواقعة.



وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفادها أن كل من "إيهاب.ش"، 25 سنة، عاطل، "محمد.ع"، 28 سنة، عاطل، "كريم ن"، 26 سنة، عاطل، يكونون فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه فى سرقة اللوحات الإعلانية الخاص بشركات الدعاية المثبتة بالطرق السريعة بأسلوب "الفك" بقصد التصرف فيها بالبيع، وأنهم وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبحوزتهم "بندقية خرطوش عيار 16مم، 3 طلقات من ذات العيار" فرد خرطوش عيار 12مم، طلقتان من ذات العيار "، 2 لوحة إعلانية كبيرة الحجم بمساحة 18×9 متر تابعتان لشركة للدعاية والإعلان الكائنة بطريق المنصورية الجيزة.



وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات، وما أسفر عنه الضبط أيدوها، واعترفوا بسرقة اللوحتين المضبوطتين بحوزتهم بذات الأسلوب من مدخل طريق العين السخنة ـ دائرة قسم شرطة القطامية وأضافوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وباستدعاء "احمد. م"، 36 سنة، المدير التنفيذى للشركة تعرف على المضبوطات واتهمهم بالسرقة وأضاف بعدم قيامه بتحرير محاضر بواقعتين السرقة، وتم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة، وتطوير مناقشتهم عما ارتكبوه من حوادث أخرى.