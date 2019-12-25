تجديد حبس متهم بالانضمام لتنظيم "اللهم ثورة" 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء، حبس "أحمد. ف" 15 يومًا احتياطيًا، على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة فى قضية تنظيم إرهابى يسمى "اللهم ثورة"، حيث يواجه المتهم بالقضية رقم 277 لسنة 2019 اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.



كانت نيابة أمن الدولة العليا، قررت في وقت سابق حبس 25 متهما على ذمة التحقيقات في ذات القضية، نسبت إليهم اتهامات الإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهرى يناير وفبراير.

