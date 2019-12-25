الاثنين.."القوى الناعمة ودورها المجتمعي" بملتقى الهناجر الثقافي

يقيم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال ملتقى الهناجر الثقافي تحت عنوان "القوى الناعمة ودورها المجتمعي " فى السابعة من مساء الاثنين المقبل بمركز الهناجر للفنون، تحت إشراف الفنان محمد دسوقى مدير المركز.



يتحدث فى الملتقى الدكتور صلاح فضل، أستاذ النقد الأدبي بجامعة عين شمس، الدكتور زين نصار أستاذ النقد الموسيقى أكاديمية الفنون، الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية، ومحمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن الدكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الفني والأستاذ باكاديمية الفنون، الدكتورة لوتس عبدالكريم رائدة الثقافة المصرية والعربية، ويدير اللقاء الناقدة الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى.



يتضمن برنامج الملتقى باقة مميزة من الأغانى المتنوعة من المطرب الشاب مصطفى النجدي بمصاحبة فرقة أوتار الغنائية.