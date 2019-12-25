منة فضالي خارج دراما رمضان: "مفيش حاجة عجباني"

قالت الفنانة منة فضالي إنها لم تتعاقد على أي عمل درامي في الماراثون الرمضاني وذلك خلال الفترة الماضية.



وعن أسباب غيابها عن الدراما الرمضانية قالت فضالي لـ"الدستور":"لم يعرض عليّ أي عمل درامي لشهر رمضان خلال السنوات الماضية، وأنا صريحة ومش هعمل زي الباقي وأقول العكس".



أضافت: "منذ سنوات لم أشترك في دراما رمضان، ومع ذلك فأنا رأيت الأعمال التي عرضت خلال الفترة الماضية خلال هذا الشهر، ولم يعجبني شىء فقد اختلف شكل الدراما كثيرًا، إلا أن هناك العديد من الأعمال التي تعرض عليّ للعرض خارج الشهر الكريم، وقدمت الكثير منها لعل أبرزها قيد عائلي، التي قدمته بشكل لا يشبه الكثيرين".



واختتمت الفنانة الشابة قولها:"وقّعت على عمل سوري من إخراج فادي سليم، وهو مسلسل يتحدث عن تجارة الأعضاء وسيكون تصويره هناك بشكل أساسي، وهو بطولة غسان مسعود وكارمن لبس، وسيتم عرضه خلال الفترة المقبلة ويحمل العمل اسم "مكالمة من السيد آدم".