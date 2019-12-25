ذوو الهِمم.. المُكرَّمون في "قادرون باختلاف" يتحدثون: الرئيس جبر بخاطرنا

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء أمس، عددًا من ذوى الهمم فى احتفالية «قادرون باختلاف»، التى أقيمت فى قاعة المنارة.

وأعرب عدد من المكرمين، الذين رفعوا اسم مصر عاليًا فى مختلف المجالات، عن سعادتهم الشديدة بالوقوف أمام الرئيس، مؤكدين دعمه المتواصل لهم وتحفيزهم على مواصلة إبداعهم وتفوقهم.

وقال أبناء مصر إن الرئيس يحرص على توفير كل احتياجاتهم، ويوجه المسئولين باتخاذ الإجراءات التى من شأنها التيسير عليهم فى الحياة، مؤكدين أن «السيسى» يستمع لمطالبهم ويعمل على تحقيقها فورًا.



مصطفى: الرئيس أشاد بالأزياء الفرعونية

علق مصطفى محمد نوفل، أول عارض أزياء من أبناء متلازمة داون، على تكريم الرئيس له، قائلًا إنه قدّم عرضًا للأزياء الفرعونية فى النسخة الأولى من احتفالية «قادرون باختلاف» أثار إعجاب الكثيرين، مشيرًا إلى أن الرئيس حرص على دعمه وتشجيعه وأشاد بتصميماته.

وأضاف: «أحب الرئيس السيسى كثيرًا، لأنه أب لنا جميعًا، وأحب أيضًا تقديم كل ما يعبر عن جمال الحضارة المصرية القديمة، ويبرهن على عظمة المصريين وتقدّمهم».



رحمة خالد: وعدنى بوجوده معنا كل عام

قالت رحمة خالد، أول مذيعة من أبناء متلازمة داون، إن السبب فى تكريم الرئيس لها هو أنها كانت سفيرة الوعى فى مؤتمر «قادرون باختلاف ٢».

وأضافت: «كل ما يحدث يؤكد أن الرئيس يقف بجانبنا وقريب منا جدًا، وهذا يؤكد عفويته وطيبته، كما أننى طلبت منه أن يكون معنا كل عام، ووعدنى بتنفيذ ذلك، وأنا أحبه جدًا، وهذه هى المرة الثالثة التى أقابله فيها».



إبراهيم: أول من آمن بقدراتنا وأعطانا فرصة حقيقية

عبر إبراهيم الخولى، أول معيد من أبناء متلازمة داون، عن بالغ سعادته لتكريم رئيس الجمهورية له كبطل فى التنس، إلى جانب البطولات المحلية والدولية، وهو عضو اتحاد الطلاب فى جامعة «cic»، وعضو فريق الكشافة فى نادى المعادى.

ويعد «الخولى» أول معيد من ذوى القدرات الخاصة فى مصر، ويشغل منصب مساعد باحث فى الجامعة الكندية، بعد حصوله على بكالوريوس الإعلام قسم الإذاعة والتليفزيون.

وقال إنَّه لم يكن يتوقع التكريم، مما تسبب فى خليط من الفرحة والصدمة، لافتًا إلى أن تكريم الرئيس له بمثابة تتويج لمسيرة بدأت منذ الصغر.

وعن تفاصيل حديثه مع الرئيس، كشف: «قلت له أنا بحبك وأنت أب لينا كلنا»، موضحًا أن الرئيس داعم بقوة لأصحاب الهمم منذ توليه رئاسة الجمهورية، واتضح ذلك فى تخصيصه عام ٢٠١٨ لهم.

واختتم: «أقدّم شكرى للرئيس لأنه أول من أعطانا فرصة حقيقية، وآمن بأن كلًا منّا لديه ميزة تميزه، خاصة أن هناك من ١٢ إلى ١٥ مليون أسرة لديها شخص على الأقل من ذوى الاحتياجات الخاصة».



شهاب: جبر بخاطرى وأمنيتى أن أكون مذيعًا



أعرب شهاب الدين عادل عن سعادته بتكريم الرئيس له، كونه بطلًا فى السباحة محليًا ودوليًا، لافتًا إلى التحاقه بنظام الدمج التعليمى ومروره بكل المراحل، وحصوله على ٩٢٪ فى الثانوية العامة.

وقال «عادل» إنه يدرس حاليًا فى الفرقة الثانية بقسم التاريخ كلية الآداب جامعة القاهرة، مشيرًا إلى أنه عضو فعال فى اتحاد طلاب الجامعة.

وأضاف: «كلنا بنحب الرئيس جدًا لأنه زى أبونا وجبر بخاطرنا، ومن فرحتى إنى هقابله منمتش طول الليل»، متابعًا: «أمنيتى هى أن أصبح مذيعًا، وأتمنى من الرئيس أن يُحقق حلمى».





مذيع الحفل: تدريب 3 أشهر للوقوف أمامه فى الاحتفالية



كشف الطفل مصطفى، مذيع حفل «قادرون باختلاف ٢»، عن أنه تدرب لمدة ٣ أشهر لكى يستطيع الظهور بهذا الشكل فى الحفل، لافتًا إلى أنه يمتلك مواهب فنية من بينها الغناء، وشارك كذلك فى حفلات عديدة بدار الأوبرا المصرية ومعهد الموسيقى العربية. وقال: «اختيارى مذيعًا فضل من الله، والذى أهلنى لذلك هو حضورى على المسرح وإلقائى الجيد»، مشيرًا إلى انبهار الرئيس وسعادته الشديدة بطريقته فى السرد والحوار، وامتلاكه الشجاعة والجرأة الكافية فى طرح الأسئلة وتلقى الإجابات. واختتم: «طبعًا كنت قلقان لأنها أول مرة، ووجود الرئيس طمنى، لأنه مصدر الأمان والاستقرار دائمًا، ونحن نستمد منه القوة للتغلب على إعاقتنا».



مهند: أصدقائى تعرضوا للتنمر فطلبت منه التدخل



جذب الطفل مهند عماد، ١١ عامًا، الأنظار إليه بشدة، بسبب بلاغته وقدرته على التعبير عن معاناة ذوى الهمم، عندما تحدث مع الرئيس خلال الاحتفالية، مناشدًا إياه تدريس مادة عن «احترام الآخر» فى المدارس والجامعات.

وتحققت رغبة «مهند» فى أن يجلس أمام الرئيس عن طريق «الدستور»، التى نشرت عنه فى شهر أكتوبر الماضى، ونقلت طلبه وقتها: «نفسى أتكلم أو أغنى أمام الرئيس».

و«مهند» طالب بالصف السادس الابتدائى بمدرسة طه حسين للمكفوفين، وبطل سباحة، وعضو فى كورال الأوبرا لذوى الاحتياجات الخاصة.

وقالت والدة مهند، لـ«الدستور»، إن ابنها لديه طموحات كبيرة، أهمها أن يصبح مدرسًا بالجامعة، وبطلًا عالميًا فى السباحة.

وعن حديث ابنها مع الرئيس، قالت إنها تشعر بـ«الجبر بعد التعب»، مشيرة إلى أن أقاربها كانوا ينتقدون أسلوبها فى التعامل مع «مهند» منذ صغره، بسبب حرصها الشديد على إشراكه فى أكثر من نشاط ورياضة، لكنها كانت ترد على انتقاداتهم بأنها تسعى لتنمية مهاراته وقدراته «علشان أشوفه صاحب شأن كبير وعظيم.

وقال «مهند» إنَّ السر وراء الطلب الذى قدمه للرئيس هو الحكايات التى سمعها من أصدقائه من ذوى الإعاقة ومعاناتهم من تنمر الآخرين.



يحيى: أرسل رسالة للمجتمع بضرورة احترام الاختلاف



وجه يحيى عمرو قنديل، بطل مصر فى السباحة والفروسية، الشكر إلى الرئيس على تكريمه له، مشيرًا إلى أنه حاصل على بطولات محلية ودولية، وله نشاط فى التوعية وتغيير ثقافة المجتمع لاحترام الاختلاف. وقال «قنديل» إنه حصل على الدبلومة الأمريكية بتفوق، والتحق هذا العام بالفرقة الأولى فى إدارة الأعمال جامعة سليسكا، كما تم اختياره ليُصبح أول شاب من متحدى الإعاقة يُلقى كلمة الخريجين بالإنجليزية. وأضاف: «التكريم من الرئيس شىء عظيم جدًا، وهو رسالة قوية وتقدير منه لأصحاب الهمم، وأشكر الرئيس الذى أرسل رسالة للمجتمع بأكمله باحترام الاختلاف»، متابعًا: «مع شوية مساندة ودعم ستظهر القدرات الخاصة بنا بشكل أقوى».









