"المؤتمر" يشارك احتفال الروم الأرثوذكس بدمياط (صور)

قام وفد من هيئة مكتب حزب المؤتمر، بقيادة مجدي حطب الأمين العام وطلال الجمل، أمين تنظيم الحزب وفايزة حسن، أمين الأمين المساعد، الأربعاء وأمانة الحزب ببندر دمياط إيناس أمين أبوستة، أمين عام البندر، مني أحمد ياسين، أمين مساعد البندر، عماد وجدي امين النقابات، أحمد أمين ابو سته، امين المنزلاوي، مسعد علي مسعد.



وبدأ الاحتفال بكلمة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاحتفال بعيد الميلاد المجيد والذى أُقيم بكنيسة الروم الأرثوذكس بحضور اللواء إسماعيل حسين مساعد وزير الداخلية، مدير أمن دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وأعضاء مجلس النواب ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وممثلى المجتمع المدني.



تقدمت المحافظ بأصدق التهانى لأبناء محافظة دمياط مسيحييها ومسلميها بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، كما أعربت عن سعادتها البالغة وفخرها الشديد بروح المحبة والتسامح والتلاحم التى تجمع المصريين خاصةً فى الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية التى هى جزء من الشخصية التاريخية لمصر وشعبها العظيم عبر العصور القديمه والحديثة متمنية دوام التقدم والاستقرار لمصرنا الحبيبة فى ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



من ناحيته رحّب الأنبا هشام بندليمون، راعي كنيسة الروم الأرثوذكس بمحافظ دمياط، مشيدًا بروح الود والمحبة التى تربط عنصري الشعب كنسيج واحد ويد واحدة خلف قيادته السياسية.



وقد ألقى محمد سلامة، مدير مديرية الأوقاف والشيخ السيد سراج رئيس الإدارة المركزية لمنطقة دمياط الأزهرية كلمة أكدوا فيها على قوة وتلاحم أبناء الشعب المصري وروح التسامح وحب الوطن التى دعت إليها الأديان السماوية.