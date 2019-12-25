ضبط المتهمين بسرقة سيارة شركة توصيل شهيرة بالقليوبية

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من القبض على عاطلين قاموا بسرقة سيارة سائق بشركة توصيل شهيرة بمدينة الخانكة بالاكراه، حيث تم التحفظ على المتهمين وجار ضبط آخر.



تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية إخطارًا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائى يفيد بورود بلاغ من سائق يعمل لدى شركة توصيل شهيرة بقيام 3 أشخاص مجهولين الهوية بسرقة السيارة التي يعمل عليها بالإكراه حال تواجده بمنطقة الجبل الأصفر



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وبإجراء التحريات وتتبع خط سير الجناة أمكن تحديد هويتهم وتبين أنهم كل من "تامر.ن.أ" 42 سنة و"مصطفى.ك.ي" 20 سنة و"علاء.إ.ع" وتم ضبط الأول والثاني، وجار إعداد الأكمنة لضبط المتهم الهارب وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بمشاركة المتهم الهارب.



تم تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 20112 قسم الخانكة وتولت النيابة العامة التحقيق.