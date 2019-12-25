إتلاف 3736 لغمًا أرضيًا وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثى بتعز

أتلف مشروع "مسام" 3 آلاف و736 لغما أرضيا وعبوة ناسفة، زرعتها مليشيا الحوثى فى مديرية باب المندب بمحافظة تعز جنوبى غربى اليمن، وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت" أن عملية الإتلاف شملت ألفا و822 لغما مضادا للدروع، و324 لغما فرديا، وألفا و413 (فيوز وكبسولة)، و172 قذيفة غير منفجرة و32 عبوة ناسفة.



وأكد مدير عام مشروع "مسام" أسامة القصيبى، أن إجمالي ما تم إتلافه من قبل فرق مسام فى الساحل الغربى بلغ 66760 تنوعت بين ألغام وعبوات ناسفة وذخائر غير منفجرة.



كان طفل لقى مصرعه، وأصيب آخر جراء انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة ملاحا بمديرية المصلوب غربي محافظة الجوف، شمال شرق اليمن، وقالت مصادر محلية، حسبما نقلت قناة "العربية" الإخبارية، "إن الطفل "مبارك محمد غرزه"، البالغ من العمر 10 سنوات قتل، فيما أصيب، "زبن الله مبارك غرزه"، 8 سنوات، جراء انفجار لغم أرضي، أثناء رعيهما للأغنام في منطقة ملاحا الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية على أطراف مديرية المصلوب غربي الجوف".



وتعد محافظة الجوف من بين أكثر المحافظات انتشارًا للألغام، التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.



كان عدد من عناصر مليشيا الحوثى، لقوا مصرعهم، اليوم الأربعاء، بنيران الجيش اليمنى، فى مديريتى المتون والمصلوب، بمحافظة الجوف.



وذكر الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبرنت"، أن عناصر من مليشيا الحوثى حاولت التسلل باتجاه مواقع فى جبهة حام، إلا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة، وكبدتها قتلى وجرحى فى صفوفها.



وفى مديرية المصلوب، أحبطت قوات الجيش محاولة تسلل حوثية في وادي "شواق"، شرقي منطقة الساقية، وأجبرتها على الفرار، بعد أن أوقعت في صفوفها قتلى لا تزال جثثهم متناثرة في المنطقة.