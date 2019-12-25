خبير يعلق على اتفاقيات التنقيب عن البترول في الصحراء الغربية

علق الدكتور إبراهيم زهران، الخبير البترولي، على اتفاقيات التنقيب عن البترول في الصحراء الغربية، قائلا: إن الصحراء الغربية ما زالت "بكر"، أي بها إمكانيات هائلة؛ للوصول إلى اكتشافات وتنمية وإنتاج بترول وغاز أضعاف الإنتاج الحالي.



وأضاف "زهران" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "dmc"، أن الاتفاقية الحالية في منطقة بني سويف، باستثمارات 155 مليون دولار لحصر 30 بئرا، و11 مليون دولار منحة توقيع للصرف على التنمية البشرية.



وتابع: "نشجع مثل هذه الاتفاقيات في الصحراء الغربية، لأنه ما زال بها الكثير"، مشيرا إلى أن البحث يتم عن شركات لديها تكنولوجيا لهذه المناطق، مؤكدا أنه ليس أي شركة تستطيع النجاح في هذه المنطقة.

