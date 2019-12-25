أهالى ليبيا ينددون بالتدخل التركى القطرى فى البلاد

أدان شباب أهالى منطقة تاجوراء شرقي العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، بشدة ما قام به النظام التركي من تقديم دعم بالمدرعات والصواريخ للمليشيات الإرهابية في طرابلس، معتبرين ذلك عدوانًا واختراقًا سافرًا للسيادة الليبية واختراقًا لكل القوانين والأعراف الدولية.



وطالب الشباب في بيان صدر اليوم، بخصوص دعم النظام التركي للجماعات الإرهابية في ليبيا، المجتمع الدولي بالتدخل لردع أنقرة عن العبث بأمن ليبيا بدعم قطري.



ودعا الشباب، القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر، باستخدام القوة المتاحة للدفاع عن الأرض والعرض واستهداف أي هدف للعدو في البر والبحر والجو، والرد عسكريًا على عدوان تركيا بما يكفل حماية الأراضي الليبية، حسب نص البيان.