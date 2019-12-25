محافظ الفيوم يكشف تفاصيل استيراد سلالات جديدة من البقر

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، إنه تم استيراد سلالات معينة من البقر، لإدخالها على السلالات المصرية، للوصول لأفضل إنتاجية، موضحًا أن الرؤوس الحيوانية تتناول أعلاف كثيرة وتستغرق مدة زمنية أطول، لتخرج أوزان إنتاجيتها عالية.



إنتاجية عالية



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن السلالات الجديدة تحول الرأس الواحد إلى 600 كيلو في أقل من 6 شهور.



ولفت إلى أن مزرعة الفيوم للإنتاج الحيواني، بها معمل وراثة على أعلى المستويات العالمية بتقنيات عالية جدًا، مؤكدًا أن الرأس الحيواني مراقب جيدًا، ويتم مراقبة العلف، وعملية الذبح والتخزين والتشفية للتأكد من جودتها العالية.



أسعار تنافسية



وأوضح أن الهدف من المزارع سد الفجوة الغذائية بأسعار تنافسية، وضمان عالي جدًا، والانتشار من المزرعة بالفيوم إلى المحافظات المجاورة.



وكشف أن المجزر الآلي في مصر غير موجود في إفريقيا، هو الأول في إفريقيا، وتم إنشاؤها بأحدث تقنية.



إنقاذ بحيرة قارون



وعن مشكلة بحيرة قارون، قال محافظ الفيوم، إنه معني بالتنسيق مع وزارة البيئة والري والزراعة وهيئة الثروة السمكية، لإنقاذ بحيرة قارون بعد ارتفاع نسبة الملوحة.



وأوضح أنه يجرى الآن دراسات استشارية من مكاتب متخصصة وعالمية لإجراء سلسلة من البحوث لتنقية المياه التي تدخل للبحيرة، والاستفادة من نسبة الملوحة الحالية في إنتاج الأملاح الهامة في التصنيع.



افتتاح مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل



وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل في محافظة الفيوم.



ويستهدف هذا المجمع، تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة، لتكون الأسعار مناسبة وفي متناول المواطن.

