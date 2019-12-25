الأزهر للفتوى يطلق حملة "لم الشمل" بجنوب سيناء

انطلقت فعاليات اللقاء الجماهيري السادس للتوعية الأسرية والمجتعية الذي ينظمه ويشرف عليه مركزُ الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بمحافظة جنوب سيناء الحبيبة تحت عنوان: "الأسرة المصرية: ثقافة.. تنشئة.. بناء"



حضر الجلسةَ الافتتاحيةَ اللواء خالد متولي مستشار محافظ جنوب سيناء للعلاقات الخارجية والدولية، والشيخ علي خليل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والشيخ أسامة هاشم الحديدي المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوىٰ الإلكترونية.



ألقىٰ الحديدي الكلمة الافتتاحية للقاء، تناول فيها دور المرأة، وعناية الأزهر الشريف بها، وما يوليه لها الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر من رعاية، والذي وجه بإنشاء قسم خاص لفتاوى النساء مختص بالإفتاء في كل مايهم المرأة المسلمة.



كما تناول دور المركز في لم شمل الأسرة المصرية واستقرارها، ومايقوم به برنامج التوعية الأسرية والمجتعية في تثقيف المقبلين على الزواج أو المتزوجين فعليا لتقليل حالات الطلاق.



ثم ألقى الشيخ علي خليل كلمة بين فيها أن جميع أفراد المجتمع لهم دور في إصلاح ما يدب من خلافات بين الأزواج، فإصلاح ذات البين ليس موكولا - فقط- للعلماء والأئمة والمتخصصين في علم الاجتماع والنفس، وأن من أبرز وأهم أسباب الطلاق غيابَ ثقافة تكوين الأسرة، وتربية أبناء صالحين لن يكون إلا بنشأتهم في كنف أسرة مستقرة صالحة