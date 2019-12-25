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محافظات

افتتاح المعرض الدولى للعلوم والهندسة للطلاب المبتكرين والمخترعين بأسيوط

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 08:04 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
أسيوط – محمد أبو شادي:
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افتتح المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد محافظة أسيوط، المعرض الدولى للعلوم والهندسة للطلاب المبتكرين والمخترعين الذي تنظمه مديرية التربية والتعليم بمدرسة السلام ناجي الإعدادية الثانوية المشتركة بشارع ثابت بأسيوط.

جاء ذلك بحضور محمود معوض مدير إدارة أسيوط التعليمية، وعبدالعظيم ثابت رئيس قسم التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم، وجورجيت شفيق مدير مدرسة السلام الإعدادية والثانوية المشتركة، وأحمد حسن مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، ومديحة بسطاوي منسق المعرض بالمحافظة، ومحمد الهادي مساعد منسق المعرض، ومحمد جابر مساعد منسق المعرض، وأساتذة كليات الهندسة والعلوم والزراعة والتربية بجامعة أسيوط كلجان تحكيمية، والعشرات من الطلاب وأولياء الأمور.

وتفقد السكرتير المساعد؛ المعرض وأقسامه والأبحاث والابتكارات والمشروعات المعروضة التي وصل عددها إلى ١١٨ مشروعا علميا وبحثيا والمقدمة من ١٨٨طالب مشارك في المعرض ويمثل الإدارات التعليمية المختلفة على مستوى المحافظة بالإضافة إلى مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا.

وأشاد الطيبي بالأبحاث والمنتجات بالمعرض وما قدمه الطلاب المشاركين وهو ما يمثل نوعًا جدير بالإهتمام لتنفيذ اختراعات مميزة لافتًا إلى ضرورة الاستفادة من هذه الابتكارات والإبداعات وتنفيذ أفكارهم وإفادة المجتمع ككل والمحافظة بصفة خاصة مشيرًا إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بقطاع التعليم وما يقدمه من دعم وتذليل للعقبات التي تقف أمام تطوير العملية التعليمية بجميع أركانها طبقًا للإمكانات المتاحة.

يشار إلى أن يتم تصعيد الفائزين لتمثيل المحافظة في المعرض والمسابقة الإقليمية على مستوى الجمهورية تمهيدًا لإختيار الأبحاث التى ستمثل مصر فى المسابقة العالمية التي ستقام فى الولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن محافظة أسيوط، حصدت العام الماضي على 8 مراكز متقدمة من الـ 20 مركز الفائز في المعرض على مستوى الجمهورية؛ كما فاز الطالب "سعد مخالى" من مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بأسيوط بالمركز الثالث جمهوري وقام بتمثيل مصر فى المؤتمر الدولى بأمريكا عن مشروع "التعليم للأمام".
افتتاح المعرض الدولى للعلوم والهندسة للطلاب المبتكرين والمخترعين بأسيوط
افتتاح المعرض الدولى للعلوم والهندسة للطلاب المبتكرين والمخترعين بأسيوط
افتتاح المعرض الدولى للعلوم والهندسة للطلاب المبتكرين والمخترعين بأسيوط
افتتاح المعرض الدولى للعلوم والهندسة للطلاب المبتكرين والمخترعين بأسيوط
افتتاح المعرض الدولى للعلوم والهندسة للطلاب المبتكرين والمخترعين بأسيوط
افتتاح المعرض الدولى للعلوم والهندسة للطلاب المبتكرين والمخترعين بأسيوط
افتتاح المعرض الدولى للعلوم والهندسة للطلاب المبتكرين والمخترعين بأسيوط
افتتاح المعرض الدولى للعلوم والهندسة للطلاب المبتكرين والمخترعين بأسيوط
افتتاح المعرض الدولى للعلوم والهندسة للطلاب المبتكرين والمخترعين بأسيوط
افتتاح المعرض الدولى للعلوم والهندسة للطلاب المبتكرين والمخترعين بأسيوط

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