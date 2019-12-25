"الاتصالات": تأسيس 254 شركة جديدة بالقطاع خلال شهرين

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم تأسيس نحو 254 شركة جديدة بالقطاع خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين برأسمال قيمته 148.93 مليون جنيه.



وأكد التقرير الذي حصلت "الدستور" على نسخة منه أن عدد الشركات خلال شهر سبتمبر بلغت نحو 153 شركة جديدة برأسمال قيمته 62.40 مليون جنيه مقارنة بنحو 103 شركة عن نفس الفترة عام 2018 برأسمال قيمته نحو 30.70 مليون جنيه.



وقال التقرير إن قطاع تكنولوجيا المعلومات استحوذ على 96 شركة برأسمال قيمته 40.39 مليون جنيه يليه قطاع خدمات تكنولوجيا النظم بعدد 50 شركة برأسمال قيمته 20.81 مليون وأخيرا قطاع الاتصالات بعدد 6 شركات برأسمال قيمته 1.15 مليون جنيه مقابل شركة واحدة لقطاعات أخرى.



وأوضح أنه تم تأسيس عدد 101 شركة جديدة خلال شهر أغسطس الماضي برأسمال بلغ قيمته 86.53 مليون جنيه مقارنة بنحو 92 شركة عن نفس الفترة عام 2018 برأسمال قيمته 74.63 مليون جنيه.



وتابع التقرير أن قطاع تكنولوجيا المعلومات استحوذ على 64 شركة جديدة خلال أغسطس برأسمال قيمته 66.48 مليون جنيه يليه قطاع خدمات نظم تكنولوجيا المعلومات بعدد 34 شركة برأسمال قيمته 19.90 مليون جنيه وأخيرا قطاع الاتصالات بعدد شركتين بقيمة 100 ألف جنيه.