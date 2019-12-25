القائمة الكاملة لتغييرات الشركة المتحدة في الفضائيات

أعلنت الشركة المتحدة لخدمات الإعلام عن تعيين الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيسًا لشبكة DMC خلفًا لهشام سليمان الذي وجّهت له الشركة الشكر على فترة رئاسته للشبكة.



وأجرت الشركة المتحدة مؤخرًا عدة تغييرات، كان أبرزها فصل شبكتي "on e" و"الحياة" إداريًا وتحريريا، حيث تم تكليف ألبرت شفيق برئاسة "on e"، مع تكليف حازم شفيق برئاسة شبكة "الحياة"، كما تم تكليف عمرو رزق مستشارًا لرئيس مجلس إدارة المتحدة في شبكة راديو النيل، مع الإبقاء على طارق أبوالسعود رئيسًا للشبكة التي تضم إذاعات "ميجا"، "هيتس"، "نغم"، و"شعبي".



وضمت التغييرات أيضًا قرارًا بتكليف محمد حلمي برئاسة قناة "إكسترا نيوز" مع استمرار ألبرت شفيق مشرفًا على السياسة التحريرية للقناة.