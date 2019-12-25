حرائق الغابات في تشيلي تجتاح 150 منزلا

قال وزير الداخلية في تشيلي جونزالو بلوميل، اليوم الأربعاء، إن حرائق الغابات دمرت أو ألحقت أضرارا بـ 150 منزلا على الأقل، في مدينة فالبارايسو الساحلية.



وقالت إدارة الإطفاء: إنه تم إخلاء العديد من أحياء المدينة، وذكرت هيئة الدفاع المدني أن التيار الكهربائي انقطع عن 3 آلاف شخص.



وأقامت السلطات مركزي إيواء موقتين للمتضررين من الحرائق.



وتعتقد السلطات أن الحرائق اندلعت عن عمد وتم فتح تحقيق وبدء عملية بحث عن المشتبه بهم، حسبما قال خورخي مارتينيز دوران، الرئيس الإداري بإقليم فالبارايسو.



وأضافت هيئة الدفاع المدني، بأن الحرائق ألحقت أضرارا بمنطقة مساحتها مئة هكتار، ما يعادل مساحة حوالي 140 ملعب كرة قدم.



يذكر أن مدينة فالبارايسو،تقع على ساحل المحيط الهادي، وهي مبنية على العديد من التلال، والبلدة القديمة بمنازلها التاريخية وشوارعها شديدة الانحدار وأدراجها مدرجة على قائمة مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).