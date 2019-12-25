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الصحة

ابتكار أداة لمنع الجلطات الدموية

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 07:28 م
الجلطات الدموية
الجلطات الدموية
وكالات
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كان بول ويسترمان في الرابعة والأربعين من العمر عندما أصيب بجلطة دموية في الركبة كادت تودي بحياته بعد أن انتقلت من الركبة إلى القلب والرئتين، ما دفعه إلى ابتكار أداة تمنع الجلطات الدموية.

يقول بول وهو مستشار إداري سابق من مدينة كامبردج شاير: إنه استيقظ ذات صباح وشعر بالتعب أكثر من المعتاد قبل أن ينهار وينقل إلى المستشفى.

وأمضى بول ثلاثة أسابيع في العناية المركزة، قبل أن يتعافى جزئيًا، ولا يزال يواجه خطر فقدان ساقه لأن ضرر الجلطة كان كبيرًا.

ومن وحي معاناته، قرر بول بالتعاون مع شركة "آر بي آر" الخيرية، إنتاج أداة تخفف الضغط عن الساقين والركبتين، وتحول دون الإصابة بالجلطة والخثرات الدموية الناجمة عن الجلوس المطول.

وحسب بول، يمكن وضع الأداة الجديدة، تحت القدمين أثناء العمل في المكتب، أو السفر في الطائرة، أو أثناء متابعة التليفزيون، وأكد على تدليك القدمين بها كل 90 دقيقة، للذين يجلسون ساعات طويلة في مكان العمل.

يذكر أن الأداة الجديدة متوفرة على الإنترنت بأقل من 50 دولارا أمريكيا، لا تسهم في الحد من خطر الإصابة بجلطات الأوردة العميقة فحسب، وإنما تساعد في شفاء إصابات مثل كسور العظام، والالتواءات، وفق "ديلي ميل" البريطانية.

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