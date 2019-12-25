"وفد الشرقية": منظومة التعليم الجديدة عبقرية

أشاد النائب الوفدي هاني أباظة، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الشرقية وعضو الهيئة العليا بالحزب، بمنظومة التعليم الجديدة التي بدأت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.



جاء ذلك خلال دورة تثقيفية نظمتها اللجنة العامة لحزب الوفد في الشرقية، بعنوان "دور التعليم في مكافحة الإرهاب والتطرف في مصر والسعودية والصين"، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة روتانا في مول المعلمين بمحافظة الشرقية.



وأشار "أباظة" إلى أن تلك المنظومة العبقرية تعد شبابًا قادرًا على الابتكار والتطوير ولديه فكر وقوة وأنه مشروع بيد مصرية وأن جميع المكاتب الاستشارية في العالم أكدت نجاح هذا النظام الجديد، لافتًا إلى إعادة صياغة المناهج التعليمية، وتصميم المنهج التعليمي طبقا للنظم العالمية.



ونوه بأن الشباب المصري عندما يسافر إلى أي دولة في العالم يحقق نجاحًا كبيرًا وهذا دليل على أن الخامة طيبة وتحتاج حضانات لخروج المنتج المصري وهم الشباب، لافتا إلى أن مصر علمت العالم.



وتابع "أباظة": "أنتظر شابًا من كل مركز في محافظة الشرقية ليكون متحدثًا عن كل التحديات التي تواجه الدولة المصري وسبل حلها، وأنا أثق في الشباب المصري لذلك سوف يكون لنا لقاء مع جميع شباب محافظة الشرقية خلال الفترة المقبلة".