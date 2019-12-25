طريقة لتنظيف الأحذية الرياضية البيضاء

نشرت ناشطة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيلة ذكية لتنظيف الأحذية الرياضية البيضاء، واستعادة بريقها ولمعانها.



ونشرت الحيلة على صفحة "ميسز هينش ميد مي دو إت" على فيس بوك، لمخصصة لنشر ومشاركة نصائح التنظيف، والنظافة المنزلية.



وأوضحت المستخدمة طريقتها، فقالت إنها في البداية، نقعت الأربطة في محلول مزيل للبقع، ثم عملت على فركها بفرشاة أسنان قديمة، قبل تبييضها، بغليها في الماء.



وفي المرحلة التالية، نظفت الحذاء في محلول لإزالة الشحوم، ثم نقعته في الماء المغلي مع إضافة محلول مبيض، قبل وضعه في غسالة الملابس على دورة عادية.



ولإثبات فعالية حيلتها، نشرت المستخدمة صورتين للحذاء، قبل وبعد التنظيف، وبدا واضحًا تغير مظهره بشكل كبير، وبدا لماعًا ونظيفًا من جديد، حسب "ميرور" البريطانية.