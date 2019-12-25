عناصر تجذب الطاقة إلى غرفة نومك

كشفت خبيرة في علم الفنغ شوي، الألوان التي يجب دمجها في غرفة نومك وفقًا لشخصيتك واحتياجاتك، وتحدثت المستشارة المعتمدة في الفنغ شوي لاورا سيرانو، عن جلب الطاقة إلى غرفة النوم في 2020، وفقًا لنظرية العناصر الخمسة.



وتعتمد هذه النظرية على أن الألوان المرتبطة بالعناصر الخمسة، النار، والأرض، والمعادن، والمياه، والخشب، يمكن استخدامها لتلبية احتياجاتك المختلفة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.



النار

على الأزواج الذين يبحثون عن مزيد من الطاقة اختيار الألوان الدافئة مثل الأحمر، أو البرتقالي، أو الأصفر.



ومن شأن نظام الألوان هذا أن يلائم الأفراد غير الخائفين من التعبير عن هويتهم، ما يتيح لهم مساحة مشرقة وديناميكية.



الأرض

الألوان الترابية بما فيها البيج والكريم، من الألوان المرتبطة بالثقة والعناية الفائقة، وسيؤدي دمج هذه النغمات في التصميم الداخلي إلى غرفة نوم مستقرة تمنحك مزيدًا من الشعور بالراحة.



المعدن

يجب أن تختار الألوان المعدنية المميزة مثل الفضة والبرونز، ويشجع إضافة هذه التدريجات إلى نظام الألوان على زيادة الثقة في توصيل ما تريده في غرفة النوم.



الماء

يوصى بعنصر الماء لإنشاء اتصال أعمق بين الزوجين، ويتضمن ذلك نغمات زرقاء وخضراء، ويمكن أن يكون على شكل نسيج أو لوحات أو طلاء للجدران.



الخشب

على الذين يتمتعون بالمرونة والحسم اختيار لوحة ألوان خضراء أو بنية، وتقول لورا: "الخشب يدعو إلى علاقة داعمة للنفس ومع شريك حياتك".