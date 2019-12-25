مجلس "نادي القضاة" الجديد يعقد أول اجتماعاته.. الجمعة المقبلة

أعلن المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادي القضاة، أن مجلس الإدارة المنتخب سيعقد يوم الجمعة المقبل أولى جلساته بتشكيله الجديد، برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن بعد الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضية.



ويتضمن جدول أعمال المجلس في تلك الجلسة تشكيل هيئة المكتب واللجان الفرعية، وتوجيه الشكر للسادة القضاة أعضاء الجمعية العمومية، والإعداد لفعاليات الاحتفالية الكبرى التى ستقام بمناسبة افتتاح نادى القضاة بشامبليون بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل والحضاري التي تمت به.



كما أنه من المقرر توجيه الدعوة لرئيس الجمهورية لحضور مراسم افتتاح النادي الذي سبق وأن افتتحه الملك فاروق عند إنشائه عام ١٩٤٩.