تجديد حبس سوداني لاتهامه بقتل شقيقه في الدقي

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، تجديد حبس سوداني 15 يوما على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه بقتل شقيقه الأكبر بمنطقة الدقي.



كشفت تحقيقات نيابة حوادث شمال الجيزة، التي أجراها المستشار محمد رفعت طلبه وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار محمد القاضي المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أن خلافًا وقع بين "عبد الرحمن. ح، 22 سنة"، وشقيقه "أحمد، 28 سنة"، لدى مطالبة الأول للثاني بخفض صوت الأغاني، ووقعت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، استل على أثرها الأخ الأكبر سكينًا مسددًا له طعنة بالرقبة أودت بحياته في الحال.



وأقر المتهم خلال التحقيقات التي أشرف عليها المستشار عمرو عباس مدير النيابة، بارتكابه الواقعة، موضحا أنه نشبت بينه وبين أخيه مشاجرة، استهل على أثرها سكينا وسدد له طعنتين نافذتين أودت بحياته، كما قام المتهم بتمثيل الجريمة أمام النيابة.



وكان ضباط مباحث قسم شرطة الدقي، تلقوا إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بمقتل شاب على يد شقيقه بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة شاب في العقد الثالث من عمره مصابا بطعنة نافذة في منطقة الرقبة أودت بحياته، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه، حيث إنهم استأجروا الشقة محل سكنهما منذ 3 أشهر، ونشب بينهما خلاف بسبب مطالبة المتهم للمجني عليه بخفض صوت أغاني الهاتف إلا أنه لم ينصت لكلامه فنشبت بينهما مشاجرة.