"أبل" تعلن مفاجآت جديدة قبل نهاية العام

أعلنت شركة أبل، أن مستخدمي متجر App Store الإلكتروني يشهدون عروضا ومفاجآت جديدة قبل نهاية العام الجاري.



ولم تكشف الشركة عن التفاصيل الدقيقة لهذه المفاجآت، لكنها ألمحت إلى عروض ستقدمها على الكثير من البرامج والتطبيقات الموجودة في متجر App Store الإلكتروني، وأن العروض ستمتد في الفترة بين 24 و29 ديسمبر الجاري.



ويتوقع متابعو شئون التقنية أن تكون العروض الجديدة للشركة شبيهة بعروض Days of Christmas التي أطلقتها سابقا، ووفرت من خلالها للمستخدمين كتبا إلكترونية وتطبيقات وبرامج مجانية لمدة 12 يوما كل سنة.



وتعتبر هذه الخطوة من أبل محاولة إضافية من بين المحاولات التي سعت من خلالها لاستقطاب أكبر عدد من المستخدمين، حيث أعلنت هذا العام أيضا عن خدمتين جديدتين، الأولى لقراءة الأخبار التي تنشرها أهم المواقع والصحف الإخبارية العالمية، وسيكلف الاشتراك فيها 10 دولارات شهريا، والثانية منافسة لـ Netflix، ستعرض أبل من خلالها المسلسلات والأفلام التليفزيونية المتنوعة.



ويعمل الخبراء فيها أيضا على تطوير العديد من التقنيات الجديدة التي ستحسن قدرات الاتصال والتصوير في الأجهزة والهواتف الذكية.