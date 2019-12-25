"لوك" جديد لرامي صبري قبل حفلة الإمارات

ينتظر المطرب رامي صبري إحياءه لحفل غنائي ضخم بدولة الإمارات العربية، في التاسعة من مساء بعد غدٍ الجمعة في القرية العالمية على المسرح الرئيسي.



وظهر رامي مؤخرًا في لوك جديد نشره عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، حيث قام بصباغة شعره باللون الأصفر، استعدادًا للظهور بشكل مختلف خلال الحفل.



ويقدم رامي خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه وسط حضور جماهيري كبير، خاصة من ألبومه الأخير "فارق معاك"، ومنها "بتاع بنات"، "أنا بابا"، "حاول تنسانى"، "قولت اللي عندي"، و"فارق معاك".



في سياق آخر، يحل رامي صبري، ضيفًا على الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" على النهار في سهرة خاصة مساء الثلاثاء المقبل، 31 ديسمبر على شاشة النهار.