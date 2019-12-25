ندوة تثقيفية لشرح مواد قانون حقوق ذوي الإعاقة في البحيرة

نفذت أمانة متحدي الإعاقة بحزب مستقبل وطن، في محافظة البحيرة، ندوة تثقيفية بخصوص قانون 10 لسنة 2018 المعروف إعلاميا بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



وتأتي الندوة التي نظمها الحزب اليوم، الأربعاء، في إطار مبادرة "اعرف قانونك" لشرح وتبسيط مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بنسختها الرابعة.



وشارك فى الندوة، النائب على عتمان عضو مجلس النواب، ورامي الحدينى وكيل نقابة المحامين، وحمدي عبد اللطيف مدير الشؤون المالية والإدارية بمديرية التضامن الاجتماعى وناهد عشوش مدير إدارة التأهيل، وعدد من قيادات الحزب بالمحافظة والمهتمين بشئون ذوي الإعاقة.



وشهدت الندوة حضورا كثيفا من قبل المواطنين بالرغم من الظروف الجوية السيئة.