اليوم.. إعلان أسماء الفائزين بجوائز رفاعة الطهطاوي

أعلن المركز القومي للترجمة، الأربعاء، أسماء الفائزين بجائزة رفاعة الطهطاوي في دورتها العاشرة، جائزة الشباب في دورتها السابعة وجائزة الثقافة العلمية في دورتها الرابعة.



وفاز بجائزة رفاعة الطهطاوي كتاب "النظام السياسي في مجتمعات متغيرة" من تأليف صمويل هنتجتون، وترجمه عن الإنجليزية حسام نايل، والكتاب صادر عن دار التنوير في العام 2017.



وفي الدورة السابعة لجائزة الشباب، فاز كتاب: "الثلاثة الكبار فى علم الاقتصاد:اّدم سميث،كارل ماركس، جون مايندر كينز " من تأليف مارك سكويسين، ونقله عن الإنجليزية محمد مجدى والكتاب من إصدارات المركز القومي للترجمة لعام 2018.



وفى الدورة الرابعة لجائزة الثقافة العلمية فاز كتاب "خرافات شائعة حول المخ " من تأليف كريستيان جاريت ومن ترجمة أحمد موسى وتقديم شاكر عبدالحميد، الكتاب مترجم عن الإنجليزية، وصدر عن المركز القومي للترجمة فى العام 2018.