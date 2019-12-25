السعودية تدين الهجوم على موقع عسكري شمال بوركينا فاسو

أدانت المملكة العربية السعودية، الهجوم الذي استهدف موقعًا عسكريًا في إقليم (سوم) بشمال بوركينا فاسو، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من المدنيين ورجال الأمن.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن الوزارة قدمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل، مجددة التأكيد على موقف المملكة الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.