عضو عليا "الوفد" يطالب الجامعات بتعليم الشباب تكنولوجيا الفضاء

استنكر النائب الوفدي هاني أباظة، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الشرقية وعضو الهيئة العليا بالحزب، عدم تعاون الجامعات في تعليم الطلاب تكنولوجيا الفضاء، قائلًا: "إحنا بنتحايل على الجامعات عشان نعلم الشباب تكنولوجيا الفضاء لأن الشباب هم الأمل".



جاء ذلك خلال دورة تثقيفية نظمتها اللجنة العامة لحزب الوفد في الشرقية، بعنوان "دور التعليم في مكافحة الإرهاب والتطرف في مصر والسعودية والصين"، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة روتانا في مول المعلمين بمحافظة الشرقية.



ودعا "أباظة" الشباب إلى عدم اليأس من جميع الرسائل التي يبعثها بعض المحبطين، موضحًا أن الهدف من هذه الرسائل هو عدم استغلال الشباب وإمكانياتهم وطاقتهم.



وأكد أن برنامج التنمية المستدامة إعداد شباب قادر على تغيير مصر وبناء مصر الحديثة من خلال بوابة العلم خاصة أن التعليم هو الذي يؤسس لكل هذا، مشيرا إلى أن دور المرأة المصرية أيضا كبير جدا في هذه المرحلة، وهي الأم والزوجة والقوة الفعالة وأثبتت في العشر سنوات الماضية أنها قادرة على تحمل المسئولية، والعمل في كل المجالات ولها دور كبير في التنمية المستدامة وفي محاربة الإرهاب والإرهاب بكل أنواعه.