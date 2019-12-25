13 فتاة يشعلن سيجار الأسطورة: "ولّع يا رمضان"

نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة له من كواليس تصوير كليبه الجديد "رايحين نسهر" عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.



وظهر رمضان برفقة 13 فتاة من كواليس تصويره للكليب، وهنّ يشعلن سيجارته في صورة تظهر معنى أغنيته الجديدة، التي تتناول قصة شخص لا يحب السهر في الكباريهات.



الصورة التي نشرها رمضان استفزت جمهوره، بسبب جرأتها الشديدة، والتي تظهره في دور "الجان"، الذي تلهث النساء خلفه وهو المحتوى الخاص بقصة أغنيته الجديدة.



كان جلال الشرقاوي، شن هجومًا عنيفًا، على الفنان محمد رمضان، لا سيما أن الأخير ليس خريجًا في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث وصف الشرقاوي الفن الذي يُقدمه رمضان بالمسيء للمجتمع، وقدوة سيئة للشباب.