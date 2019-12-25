شباب "وفد الفيوم" يناقشون مع نائب المحافظ عددًا من المبادرات

توجه وفد من لجنة شباب حزب الوفد بالفيوم لزيارة الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، لمناقشة عدد من المبادرات المقترحة وعدد من المشكلات الموجودة فى الفيوم، بناء على توجيهات عبدالعظيم الباسل، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الفيوم.



وأكد أسامة أحمد، رئيس لجنة شباب حزب الوفد بالفيوم، أن وجود نائب محافظ شاب يؤكد جدية الدولة في تمكين الشباب، وأن نائب المحافظ رحب بالأفكار والمبادرات التي تم طرحها تؤكد التعاون مع الجميع الفترة المقبلة.



حضر اللقاء عبدالرحمن فريد ومصطفى حمزة وأحمد رمضان، ومصطفى الشرنوبي، ومحمد مصطفى وفادى سمير، وهانى الجندى، وعبدالرحمن دسوقى، ومحمد عبدالجيد، وعبدالرؤوف، على أعضاء لجنة الشباب.