الليلة.. عادل حمودة يكشف تناقضات النظام التركي الداخلية في مساء Dmc

يستضيف الإعلامي رامي رضوان الكاتب الصحفي عادل حمودة في برنامجه "مساء dmc" المذاع على فضائية Dmc في حلقة اليوم الساعة العاشرة مساء.



ويكشف الكاتب الصحفي عادل حمودة تناقضات النظام التركي الداخلية والسر وراء اتجاه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا، وكيف يواجه أردوغان حل أزماته الداخلية بسلسلة من المغامرات في المنطقة.

ويجيب حمودة على سؤال هل يشعل أردوغان الحرب في منطقة الشرق الأوسط؟