الكركم بديلا للأسبرين

يوصف الأسبرين لمرضى القلب ومن لديهم خطر الإصابة بانسداد الشرايين لأنه يذيب الجلطات.



وتوجد أدوية أخرى ذات آثار جانبية أقل تمنع تجلّط الدم يصفها الأطباء، كما يمكنك الاعتماد على علاجات طبيعية بديلة، أهمها الثوم والكركم، لكن ينبغي أن يتم ذلك بعد استشارة الطبيب.



• الثوم

تتراوح الجرعة المناسبة من الثوم لحماية مريض القلب بين فص واحد و3 فصوص في اليوم، وإذا كان الثوم يسبب مشاكل للهضم يمكن تناول مكملات الثوم.



• الكركم

وفقًا لدراسات يساعد الكركم على منع الجلطات التي يسببها ارتفاع ضغط الدم، ويمكنك تناول مكملات الكركم كعلاج بديل للأسبرين، والجرعة المناسبة بين 400 و600 ملج من مسحوق الكركم.