انتهاء فعاليات اليوم الثانى لمؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا

انتهى اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الـ46 لرابطة علماء مصر بأمريكا وكندا تحت عنوان "التنمية المستدامة في مصر- التطورات الابتكارية للغد" عن مناقشة العديد من الموضوعات المهمة فى مجالات التكنولوجيا والهندسة المتطورة والثورة الصناعية الرابعة والموارد المائية والرى والمدن الذكية والتكنولوجيا الصديقة للبيئة بما يخدم مجالات التنمية المستدامة فى مصر، وضع العديد من التوصيات وطرح الحلول للمشكلات القائمة فى هذه المجالات والتى سيتم الإعلان عنها فى ختام المؤتمر غدا.



وناقشت الجلسة الأولى بعنوان الهندسة والتكنولوجيا عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بمجالات الطاقة والنانو تكنولوجى وترأس الجلسة الدكتور أحمد محمد، أستاذ مساعد بمدرسة (جروف) الهندسية بكلية المدينة بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بأمريكا – والدكتور هانى منيب - مصر، وتمت مناقشة عدد من الأبحاث لعدد من العلماء والباحثين، وهم الدكتورة نهى محمد على - مدرس مساعد بالجامعة المصرية الروسية فى مصر، وغيرهم.



ناقشت الجلسة الثانية بعنوان الثورة الصناعية الرابعة وقد ترأس الجلسة الدكتورة هدى المراغي، عميد كلية الهندسة الميكانيكية والسيارات والمواد بجامعة ويندسور بكندا والدكتور جمال محمد على – من مصر وقد تمت مناقشة عدد من الأبحاث المتخصصة فى مجالات الثورة الصناعية الرابعة والفرص والتحديات والتصنيع الرقمى تكنووجيا التحكم عن بعد والمقدمة من عدد من العلماء والباحثين.



ناقشت الجلسة الثالثة بعنوان الثورة الصناعية الرابعة وقد ترأس الجلسة الدكتورة هدى المراغى – عميد كلية الهندسة الميكانيكية والسيارات والمواد بجامعة ويندسور بكندا والدكتور وجيه المراغى – أستاذ الهندسة الميكانيكية والسيارات وهندسة المواد بجامعة وندسور بكندا، حيث تم توضيح نبذة عن التحالف القومى للثورة الصناعية الرابعة عن نتائج وتوصيات ورشة العمل التى عقدت بعنوان التصنيع الرقمى تجارب وتحديات تحت رعاية وزارة الإنتاج الحربي الذى أنعقد فى شهر أغسطس الماضى، قدمة المهندس ماجد صبحى مدير مكتب (التايكو) بمركز التميز العلمة والتكنولوجى التابع لوزارة الإنتاج الحربي ورئيس مجموعة بحثية بالمركز والمدير التنفيذى لتحالف الثورة الصناعية الرابعة.