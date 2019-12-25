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الثقافة

"المرشح" أحدث إصدارات نهضة مصر لـ"خالد حبيب"

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 05:15 م
جريدة الدستور
ايهاب مصطفى
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أطلقت دار نهضة مصر للنشر أحدث إصداراتها رواية المرشح للكاتب والإعلامي خالد حبيب، وتحتفل الدار بهذا الإصدار مع مطلع العام الجديد في 8 يناير 2020.
تسرد فصول الكتاب رواية عن البطل "عمر المصري" الذي يعيش حياة هادئة لا يعكر صفوها شيء، حقق من خلالها العديد من النجاحات حتى انقلبت حياته رأسًا على عقب بعد زيارة تحمل له إغراء لأن يصبح مرشحًا لرئاسة أحد النوادي الأكثر شعبية. لا تستمر مقاومة البطل كثيرًا لينزلق في مسارات لم يعهدها مسبقًا؛ليغوص في مسارات مجتمع لم يعهده من قبل.

"هي رواية تتحدث عن إغراء الشيطان الذي يأتيك منسابًا جميلًا حتى تقع فريسة في براثنه فتكتشف وجهه القبيح. إنها عن صراع البطل الذي يجد نفسه فجأة أمام هذه المعضلة التي قد نقع فيها جميعًا بدورنا وقصة مواجهته لها".. هكذا افتتح الدكتور خالد حبيب حديثه عن روايته، ثم تابع مضيفًا: "المرشح يعد الثالث بين كتبي الذي أتى هذه المرة على هيئة رواية، بقدر ما تبدو خيالية إلا أنها تحمل بين طياتها بعضًا من الواقع الذي يجعلنا نواجه أنفسنا أمام المرآة، لنسأل هل لا تزال مبادئنا وأخلاقنا حقيقية أم إنها لم تتعرض بعد لمواقف تختبرها بشكل حقيقي. حرصت على جعل كل كتاب أكتبه يمثل لونًا مختلفًا من ألوان الأدب، لكن يربط بينهم خيط واحد يخاطب المبادئ والأخلاق ووعي القارئ، لذلك فإنني سعيد حقًّا بخوض هذه التجربة ولنهضة مصر التي كانت بابًا لننشر هذا الوعي معًا".
وقالت داليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة نهضة مصر: "إننا سعداء بالتعاون مع الكاتب والإعلامي الدكتور خالد حبيب الذي استطعنا من خلاله تقديم العديد من الإصدارات الثقافية ذات المحتوى المتنوع، فدائمًا ما يحرص على تقديم وطرح قضايا جديدة للشباب والمجتمع من خلال أعماله ذات الطابع المختلف".

جدير بالذكر أن "المرشح" يعد الثالث الذي تصدره نهضة مصر للكاتب خالد حبيب؛ حيث قامت مسبقًا بنشر كتابي"استمارة 6" عام 2017، و"بتاجونيا" في عام 2018.

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