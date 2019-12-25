إخلاء سبيل هيثم محمدين بتدابير احترازية

أخلت محكمة جنايات القاهرة سبيل هيثم محمدين، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات، لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.



ووجهت النيابة للمتهم في القضية رقم 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.