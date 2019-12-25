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فن

نفاد تذاكر حفل تامر حسنى ورامى جمال بالتجمع الخامس

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:43 م
تامر حسني ورامي جمال
تامر حسني ورامي جمال
حسن أمين
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يستعد النجم تامر حسني والمطرب رامي جمال، لإحياء حفل غنائي، مساء الجمعة المقبل، داخل ساحة المنارة بالتجمع الخامس.

وعلم "الدستور" أن تذاكر الحفل فئة الـVIP قد نفدت منذ أيام، فيما أوشكت تذاكر باقي الفئات على النفاد، حيث سيتمر بيعها قبل انطلاق الحفل مباشرة.

وطرحت الشركة المنظمة للحفل ثلاث فئات لتذاكر الحفل الأولى بمبلغ 600 جنيه لفئة الـVIP، والثانية بمبلغ 400 جنيه، والثالثة بـ250 جنيهًا مصريًا.

وكان الحفل قد تم تأجيله لمدة أسبوع واحد فقط ليكون الجمعة المقبل، بدلًا من الجمعة الماضي، في إطار التوجيهات الأمنية بسبب الإقبال الجماهيري الكبير، وتجهيز مكان أكثر أمانًا وتحديد الخطة الأمنية اللازمة لاستقبال أكبر عدد ممكن من الجمهور.

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