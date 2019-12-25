وكيل النواب: السيسى عزز مكتسبات أصحاب الهمم ودمجهم فى المجتمع

أكد سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن الرئيس عبدالفتاح استطاع خلال الفترة الماضية، تعزيز مكتسبات أصحاب الهمم، ودمجهم في المجتمع وتمكينهم فكريًا وثقافيًا وتعليميًا، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، مؤكدًا أنهم حصلوا على العديد من حقوقهم بعد 30 يونيو.



وأوضح وهدان، في بيان له، أن الدولة حريصة كل الحرص على الاهتمام بكل فئات المجتمع وفِى القلب منهم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم، لذلك قامت بتأهيلهم وتنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية منهم.



وأضاف وهدان أن حضور الرئيس السيسي احتفالات "قادرون باختلاف" لذوي الهمم هو أكبر دليل على حرصه على دعمهم والاستماع لمشاكلهم وحلها وتمكينهم داخل المجتمع وهو يجبر بخاطرهم في كل مناسباتهم، وهو أمر لم يحققه أي رئيس مصري من قبل.



وأشار "وكيل النواب" إلى أن الرئيس السيسي كرم ذوي الإعاقة الذين حصلوا على ألقاب رياضية، كما قدم البرلمان هدية لهم من خلال قانون متكامل خاص بهم، يتضمن الكثير من حق ذوي الإعاقة من خلال حقهم في الجمع بين المعاش والراتب، والتأكيد على 5 % من حقهم في العمل، وهناك مميزات ضريبية لأصحاب الأعمال الذين يطبقون تلك النسبة فيما فوق، كما تم تطبيقها داخل شركات قطاع الأعمال، وحقهم في الالتحاق بالمدن الجامعية، وإعفاء كامل من القيمة المضافة، والضريبة الجمركية.