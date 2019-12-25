مقتل 15 حوثيًا فى غارات جوية بصعدة

لقي 15 من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية في اليمن مصرعهم، اليوم الأربعاء، بمحافظة صعدة شمال البلاد.



وقال الموقع الرسمى للجيش اليمني "سبتمبر نت"، إن الغارات استهدفت تجمعات للميليشيا في مديرية كتاف، ما أدى إلى مصرع 15 من عناصرها، وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عربات تابعة لها.