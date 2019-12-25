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عالم

اليمن: نزوح عشرات الأسر من الحديدة هربا من جرائم الحوثي

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نزحت عشرات الأسر من قرى مديرية الحَوَك بمحافظة الحديدة غربي اليمن؛ جراء القصف العنيف والمستمر لمليشيا الحوثي الانقلابية، على الأحياء السكنية رغم الهدنة الأممية.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة، وفقا لقناة العربية الإخبارية: إن ميليشيات الحوثي أمطرت الأحياء السكنية بالقذائف المدفعية وبالأسلحة الثقيلة بشكل هستيري، ما أدى إلى نزوح عشرات الأسر إلى مناطق أكثر أمنا، مشيرا إلى أن العائلات نزحت من حي منظر التابع لمديرية الحَوَك نحو مديرية الخوخة.

ومنذ بدء سريان الهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في ديسمبر من العام الماضي بالحديدة، نزحت آلاف الأسر من منازلها في مناطق سكنها، وتعيش في مخيمات النزوح، هربًا من الجرائم الوحشية التي تقوم بها المليشيات الحوثية.

وكانت منظمة الهجرة الدولية قالت في وقت سابق: إن الأسبوع الماضي شهد حالات نزوح في محافظتي الجوف والحديدة بسبب زيادة الصراع في تلك المحافظات، كاشفة عن نزوح نحو 400 ألف يمني منذ مطلع العام الجاري بسبب الحرب التي أشعلتها مليشيا الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014.

وأضافت أنه منذ 1 يناير إلى 21 ديسمبر 2019، تقدر المنظمة الدولية للهجرة في اليمن أن 66 ألفا و402 أسرة أو 398 ألفا و412 من الأفراد قد تعرضوا للتشريد مرة واحدة على الأقل، مشيرة إلى أن الصراع المستمر في اليمن منذ مارس 2015 أدى إلى نزوح أكثر من 3.6 مليون شخص.

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