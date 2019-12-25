كسح وشفط مياه أمطار نوة الفيضة الصغرى بغرب الإسكندرية

تابع اللواء هشام كمال رئيس حي غرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء أعمال كسح وشفط المياه بنطاق الحي، بحضور اللواء حمدي الحشاش، سكرتير عام المحافظة، والأجهزة التنفيذية بالحي، كل من مساعد رئيس الحي، ومدير إدارة المتابعة الميدانية، ورئيس قسم المرافق بالحي.



وشملت أعمال كسح وشفط المياه، المنطقة الواقعة خلف الموقف الجديد أمام مداخل السوبر جيت، وطريق القباري السريع، وأسفل الكوبري الدولي أمام بشاير الخير 3، حيث تم التنسيق مع شركة الصرف الصحي، لشفط المياه المتراكمة في الطريق، وذلك لتقديم خدمات للمواطن بصورة أفضل.



جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفع درجة الاستعداد للتعامل مع النوة الحالية، والتواجد على مدار الساعة طوال فترة النوة والمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار.



والتنسيق السريع والتعاون بين كل الأجهزة التنفيذية تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة، وتفقد سيولة الحركة المرورية، وتصريف مياه الأمطار خلال نوة الفيضة الصغرى؛ لمنع تراكم مياه الأمطار؛ ولمنع وقوع أي زحام مروري ناتج عن النوة.