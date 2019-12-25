"القومى للترجمة": علاقات مصر وروسيا تدعم التعاون المستقبلى

قال الدكتور أنور مغيث، مدير المركز القومي للترجمة، الأربعاء: إن تاريخ العلاقات وثيقة الصلة بين مصر وروسيا يُمَثِّل رصيدًا يسهم في دعم التعاون المستقبلي بين البلدين.



جاء ذلك في كلمته خلال ندوة "تدشين العام المصري الروسي الاستشراق الأدب، السياسة"، التي أُقِيمت ضمن فعاليات "يوم المترجم"، بالمركز القومي للترجمة، والتي تناولت العلاقات المصرية الروسية في مجالات الاستشراق والأدب والسياسة.



وكشف مغيث، عن أن المركز سيُنظم خلال العام المقبل فعاليات أخرى، من بينها استضافة كتاب روس لتوقيع ترجماتهم والتعريف بهم إلى القارئ المصري، مشيرًا إلى أن اختيار عنوان الندوة لهذا العام جاء على خلفية إعلان عام 2020 عامًا ثقافيًا بين مصر وروسيا.



وأوضح أن الندوة تهدف إلى تغطية جوانب متعددة من التفاعل الثقافي بين البلدين، حيث تتناول تاريخ التفاعل الأدبي الروسي من القرن التاسع عشر إلى اليوم، لافتًا إلى أهمية تناول الاستشراق باعتبار المستشرقين الروس كان لهم تناول خاص للدراسات الشرقية، نظرًا لأنهم لم يتعاملوا مع الشرق من خلال مطامع استعمارية، كما هو الحال في الاستشراق الغربي.



أضاف مغيث: "يبقى يوم المترجم احتفالًا سنويًا نحرص عليه، حيث تلعب الترجمة دورًا محوريًا في تنمية الشعوب".



من جانبه، قال الأكاديمي والمترجم إيمان يحيى: إن العلاقات المصرية الروسية عميقة ومتجذرة، لافتًا إلى قوة أثر التبادل الثقافي الكبير بين البلدين.



أضاف أن "مستقبل الترجمة من الروسية إلى العربية مبشر، وذلك لعدة أسباب، منها عودة روسيا مجددًا كلاعب أساسي على الساحة السياسية والثقافية العربية، بالإضافة إلى تزايد عدد الطلاب والمتحدثين للغة الروسية والمطلعين على ثقافتها في العالم العربي".



وتطرق يحيى إلى أهم الإشكاليات التي تعرضت لها الترجمة من الروسية إلى العربية، والتي كان أهمها أن المترجم لا يختار ما تتم ترجمته على الرغم من قدرته على ذلك، مشيرًا إلى أن هناك معضلة كبرى تواجه حركة الترجمة، لا سيما في عصر الترجمة الإلكترونية التي يتم من خلالها ارتكاب الكثير من الجرائم.



من ناحيتها، قالت المترجمة آمال الروبي: إن الترجمة تشكل إحدى العلامات الأساسية لصحوة الفكر والنهوض بالمجتمع، فقد واجهت مصر الكثير من التهميش الثقافي في فترات كثيرة، ويجب استخدام التراث الكبير المشبع بالفنون والآداب.



أضافت أن "المركز القومي للترجمة ووزارة الثقافة يتابعان دورهما الرائد في هذا المشروع الكبير الذي قدمه جابر عصفور وصولًا إلى أنور مغيث، فقد نشر المركز الكثير من الموسوعات المهمة والقيمة التي غطت الكثير من المعارف المختلفة بأسعار في متناول اليد، كما أنشأ المركز مكتبة للاطلاع لتوفر جميع الكتب للباحثين، مع وجود اقترح بإنشاء مطبعة للمركز القومي للترجمة لتضيف سرعة وسهولة في حركة الكتب".

بدوره، أعرب المترجم ثائر ديب عن سعادته بزيارته الأولى لمصر كضيف في مؤتمر الترجمة، مؤكدًا أن صحبة كبار المترجمين قد غيرت في تفكيره تمامًا، وكيف بدأ العمل مع المشروع القومي للترجمة بقيادة جابر عصفور.

وأكد ديب، أن المركز القومي للترجمة حدث استثنائي في الوطن العربي، فهو يقود حركة الترجمة في العالم العربي الآن، وقليلة هي المؤسسات التي تترجم جميع المعارف والعلوم، وكان المركز القومي للترجمة ولا يزال من المؤسسات التي تفسح المجال للروح النقدية".

وتعقب الندوة حفلات توقيع لبعض الكتب المترجمة بالمركز، إضافة إلى عرض فيلم تسجيلي عن المركز، كما ستتم توزيع جائزة رفاعة الطهطاوي للترجمة، وجائزة الشباب للترجمة، وجائزة الترجمة العلمية.