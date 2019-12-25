-
الأربعاء 25 ديسمبر 2019 الموافق 28 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

"المصريين": مجمع الإنتاج الحيوانى يُسهم فى استقرار أسعار اللحوم

الأربعاء 25/ديسمبر/2019 - 04:23 م
اللحوم
اللحوم
محمد جعفر
طباعة
أشاد الدكتور حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، مجمع الإنتاج الحيواني المتكامل بالفيوم، مؤكدًا أنه خطوة في غاية الأهمية لأنه سيُسهم في تعزيز الإنتاج الحيواني، وزيادة المنتجات بأسعار مخفضة؛ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين البسطاء ومحدودي الدخل.

وقال "أبوالعطا"، في بيان، اليوم الأربعاء، إن المشروع يُعد قاطرة الإنتاج الحيواني في مصر؛ حيث تصل الطاقة الإنتاجية لمجمع الإنتاج الحيواني بالفيوم إلى 18 ألف رأس تثمين، موضحًا أن المجمع يضم مصنعًا لإعادة تدوير المخلفات، كما يضم مزرعة بحثية لدعم إنتاج مصر من الأعلاف.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن المجمع يضم أيضا معملًا لمراقبة سلامة الجودة للمنتجات، كما يضم المركز العلمى البيطرى ومجزرا آليا، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستسهم بشكل كبير في استقرار أسعار اللحوم في الأسواق المصرية والقضاء على جشع التجار.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي من أول يوم تولى فيه مقاليد الحكم وهو يضع أمامه مصالح المواطنين بشكل كبير ويولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطنين البسطاء ومحدودي الدخل، ويبذل مجهودات خارقة لتوفير حياة كريمة لهم لأنه يشعر بمعاناتهم جيدًا، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تحقق على أرض الواقع من خلال عدة مشروعات تنموية تعمل على استقرار الأسعار في الأسواق لكل المنتجات الأساسية للأسرة المصرية.

وأكد أن هذا المجمع يستهدف تقليل الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني والعمل على توفيره بالكميات والجودة، لتكون الأسعار مناسبة وفي متناول المواطن، كما يهدف المُجمع إلى تحقيق القيمة المضافة بالاستفادة المثلى من الإمكانيات المتاحة، وذلك عن طريق التكامل المتبادل بين مشروعات الإنتاج الحيواني ومشروعات الإنتاج الزراعي.

وأشار رئيس حزب "المصريين"، إلى أن المشروع يُساعد بشكل كبير على توفير فرص عمل للشباب، موضحًا أن مثل هذه المشروعات تصب في مصلحة الاقتصاد المصري بشكل مُباشر ومن ثم على مصلحة المواطنين.

ولفت إلى أن الاهتمام بقطاع الإنتاج الحيواني يُسهم بشكل كبير في استكمال الطاقات الإنتاجية بالمزارع وتدعيم الحملات القومية لتحصين الحيوانات ضد الأمراض، علاوة على العمل على تطوير مجازر الإنتاج الحيواني والحجر البيطري.

وكان قد افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، في محافظة الفيوم عددًا من المشروعات القومية في مجال الإنتاج الحيواني المتكامل.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

البرلمان: 4 مستشارين بالإسكان حصلوا على مليون جنيه مكافآت

منذ يوم

مجلس الدولة ينتهى إلى عدم أحقية هشام جنينة فى مكافأة نهاية الخدمة

منذ حوالي 23 ساعة

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا لسوء الطقس

منذ حوالي 16 ساعة

رسالة الدكتور أحمد الطيب لطلاب الأزهر فى عيد الميلاد

الصور

image description

تامر حسنى وخالد الصاوى وزينة فى العرض الخاص لـ"الفلوس"

image description

صور قداس ليلة عيد الميلاد بالكنيسة الأسقفية في الزمالك

image description

صور مولد الحسين 2019

image description

مروة ناجي تتألق في حفل عيد العلم بجامعة القاهرة (صور)

image description

صور العرض الخاص لفيلم الفلوس لتامر حسني

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة في الإسكندرية غدًا لسوء الطقس

البرلمان: 4 مستشارين بالإسكان حصلوا على مليون جنيه مكافآت

حسمها العلم.. "النودلز" تصيب بالسرطان

تفاصيل تحالف قبرص مع مصر واليونان وفرنسا ضد تركيا

أيام زمان

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

«صبرًا آل يوسف».. أسرار صراع يوسف شاهين مع السباعي وإدريس

سر وفاة عبد المنعم إبراهيم مكتئبًا.. «سبب غريب بين الفنانين»

سر اتهام الزعيم وداود عبد السيد وخيري بشارة بالسرقة

نجم الساعة

الوجه الخفى لـ منيرة المهدية.. دبرت مؤامرات لـ أم كلثوم وأشاعت أنها تعرضت للاغتصاب

الصحة

مستشفى "57357" تكرم متطوعيها احتفالا باليوم العالمي غدا

الماغنيسيوم يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب

نصائح مفيدة للحصول على شعر لامع

تناول البقوليات والخضروات للوقاية من سكر الحمل

الرئيس نيوز

مسابقة لصعود أول مواطن مصرى للفضاء فى يناير 2020.. ووكالة الفضاء:"مفيش واسطة"

بدء إجراءات تطبيق نظام البطاقة الائتمانية لدفع تذاكر المترو

«الري» ترد على شائعات تناقص حصة مصر من مياه النيل الأزرق

عن ربط سدي النهضة والعالي.. خبراء: يحقق هدفين مصريين

منوعات

"جوجل" تكشف عن أفضل تطبيقات أندرويد لتحميلها على هاتفك

اكتشاف أطلال ثقافية لـ7 أسر إمبراطورية عمرها 1400 عام بالصين

"بابا نويل" يسرق مصرفًا ويوزع النقود على المارة في أمريكا

فى 30 ثانية.. اعرف صحة قلبك

كشكول

دوات توعوية لـ4 كليات بقافلة جامعة المنيا لـ"بني حرام"

ختام المستوى الأول بدورات ريادة الأعمال المجتمعية بجامعة المنيا

بأمر المحافظ.. 25 مليون جنيه لتطوير مدارس بإمبابة

بشرى سارة.. إعادة افتتاح وحدة مناظير الجهاز التنفسي بالقصر العيني

إسلام سياسي

النواب الليبى يتوجه للقضاء لإيقاف اتفاقية الوفاق وتركيا

نكسات الإخوان في مصر والعالم العربي خلال 2019

آراب نيوز: أردوغان انتهى بفشل جماعة الإخوان في مصر

الدكتور أحمد الطيب يوجه رسالة لطلاب الأزهر فى عيد الميلاد

مقالات الرأي
عبدالوهاب داود
عبدالوهاب داود يكتب: المجدلية.. سيدة الألم والالتباسات الدائمة
عمرو خالد
الصلاة على النبى «2»
د.مينا بديع عبدالملك
حتمية الاهتمام بوحدة الكنيسة القبطية
منى رجب
أهمية أن نكون منصة للحوار الحضارى بين الشعوب
المزيد

الثقافة

خطاب اعتماد علاج "سلاّم" على نفقة جامعة القاهرة

"بين التاريخ والسياسة".. إصدار جديد عن دار الكتب

صلاح الدين: يخون المترجم حين يكذب ويبالغ في رؤية قدراته

في ذكراه.. "جاهين" ثمرة التراث القومي والإنساني

صفحتنا ع الفيس بوك