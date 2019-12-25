مهندس الصوت بيشوي مجدي: فخور بالعمل ضمن فريق "بطل الحكاية"

أعرب مهندس الصوت بيشوي مجدي، عن سعادته الغامرة بختام 2019، بالعمل ضمن فريق عمل أغنية بطل الحكاية للفنان حسين الجسمي.



وقال "بيشوي" إن ما يميز "بطل الحكاية" أنها عُرضت أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يحرص كل الحرص على التقدم بمستوى ذوي القدرات الخاصة بمصر، وعمل طفرة في مستقبلهم.



وأضاف "بيشوي" في تصريحات خاصة للدستور، أن بطل الحكاية جاءت من حفل "قادرون باختلاف 2"، مؤكدًا أنه حصل على شرف العمل في "قادرون باختلاف 1" مع الفنانة دنيا سمير غانم في 2018.



وأوضح أن بطل الحكاية، خرجت على يد مجموعة من عمالقة الفن في مصر كالفنان حسين الجسمي، والشاعر محمد ابراهيم، والمُلحن هشام جمال، والموسيقار مادي الذي قام بالتوزيع الموسيقي، معربًا عن فخره بعمل الهندسة الصوتية والمكساج لهذا العمل المُشرف - بحسب قوله.