حبس 7 متهمين بتصنيع وترويج خمور مغشوشة في السلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس 7 متهمين بتصنيع وترويج الخمور المغشوشة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده ورود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول، مفادها مزاولة مجموعة من الأشخاص نشاط إجرامي غير مشروع في مجال تصنيع وتعبئة المواد الكحولية مستخدمين خامات رديئة وغير صالحة للاستخدام الآدمي والاتجار فيها، ويتخذون من مصنع بشارع الحجاز من شارع التروللي، مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وبإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وبإعداد الأكمنة اللازمة، وباستهداف المصنع المشار إليه تمكنت قوة أمنية من مباحث القسم، من ضبط كل من "وسيم. ر. ش" 36 سنة صاحب المصنع، "فضل. ف"، سائق، و"مينا. ف"، عامل " نجل الثانى"، "نادى. د"، عامل، "وجيه. م"، عامل، "ابراهيم. ص"، عامل، "مودى. ا"، عامل، أثناء تواجدهم أمام المصنع، وقيامهم بتحميل كمية من الكراتين بداخلها مواد كحوليةعلى سياره " قيادة الثانى".



وبتفتيش المصنع عثر بداخله على المضبوطات التالية: "125 كرتونة بداخلهم "خمور، بيرة" بإجمالى 1500 زجاجة، 35 كرتونه بداخلهم "فوديكا مختلفة النكهات" باجمالى 212 زجاجة، 4 كرتونة بداخلهم "مشروب اوزى" بإجمالى 148 زجاجة، كرتونة بداخلها 12 زجاجة نبيت أحمر، 3 كرتونة بداخلهم 36 زجاجة خمور زبيب، 227 زجاجة ويسكى ماركة جينز، 17 صندوقا بلاستيكيا بداخلهم 45 زجاجة، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، 70 جركن سبرتو، 58 جوال بداخلهم غطاء زجاجات، 4 جوال بداخلهم زجاجات بيرة فارغة، 59 كرتونة بداخلهم كمية من الاستيكارات لعلامات تجارية عالمية ومحلية،" مقلدين، 5 ماكينات كبس هوائى، 2 بانيو بداخلهم سائل السبرتو مخلوط بماء النكهات.



بمواجهتهم بالتحريات وما أسفر عنه الضبط، اعترف المتهم الأول بإدارة المصنع بدون ترخيص، واشتراكه مع باقي المتهمين في تصنيع وتعبئة المواد الكحولية مستخدمين خامات رديئة وغير صالحة للاستخدام الآدمي وتوزيعها على عملائهم لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.